Депутат горсовета Рустави от оппозиции ранен ножом

Пострадавшему депутату нанесли удар ножом в ногу во второй половине дня в центре города, причины выясняет полиция

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. В Рустави (регион Квемо Картли) ранили депутата сакребуло (горсовета) от оппозиционной партии "Единое национальное движение".

По данным телеканала Formula, речь идет о депутате Георгии Мгебришвили. Инцидент произошел во второй половине дня на улице Мачабели. Пострадавшего доставили в клинику с ножевым ранением в ногу.

В настоящее время неизвестно, что послужило причиной нападения на Мгебришвили.

Как сообщили в МВД, расследование инцидента ведется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".