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Скорая помощь и машина патрульной полиции на месте происшествия в городе Рустави

Депутат горсовета Рустави от оппозиции ранен ножом

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2475)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210404/251369476/Deputat-gorsoveta-Rustavi-ot-oppozitsii-ranen-nozhom.html

Пострадавшему депутату нанесли удар ножом в ногу во второй половине дня в центре города, причины выясняет полиция

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. В Рустави (регион Квемо Картли) ранили депутата сакребуло (горсовета) от оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Скорая помощь на выезде в городе Рустави
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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По данным телеканала Formula, речь идет о депутате Георгии Мгебришвили. Инцидент произошел во второй половине дня на улице Мачабели. Пострадавшего доставили в клинику с ножевым ранением в ногу.

В настоящее время неизвестно, что послужило причиной нападения на Мгебришвили.

Как сообщили в МВД, расследование инцидента ведется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Темы:
Происшествия в Грузии (2475)
Теги:
происшествия, Рустави, Грузия

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