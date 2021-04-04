Депутат горсовета Рустави от оппозиции ранен ножом

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. В Рустави (регион Квемо Картли) ранили депутата сакребуло (горсовета) от оппозиционной партии "Единое национальное движение".
По данным телеканала Formula, речь идет о депутате Георгии Мгебришвили. Инцидент произошел во второй половине дня на улице Мачабели. Пострадавшего доставили в клинику с ножевым ранением в ногу.
В настоящее время неизвестно, что послужило причиной нападения на Мгебришвили.
Как сообщили в МВД, расследование инцидента ведется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".