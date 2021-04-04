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Полицейский кордон - патрульная полиция

Конфликт между соседями на западе Грузии перерос в кровавую расправу

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2475)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210404/251369683/Konflikt-mezhdu-sosedyami-na-zapade-Gruzii-pereros-v-krovavuyu-raspravu.html

Затянувшийся на несколько дней конфликт между соседями завершился убийством двух братьев, полиция выясняет детали

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Двое мужчин были убиты в селе Риони Цхалтубского муниципалитета в Имерети, сообщили Sputnik Грузия в МВД.

По данным ведомства, расследование ведется по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Полиция Гурии раскрыла убийство: задержан сын жертвы

На месте мобилизованы экипажи полиции. Выясняются детали происшествия.

Как сообщает телекомпания "Рустави 2", убитые являются братьями, их застрелил сосед.

По предварительной информации, убийство связано с конфликтом, который произошел между соседями несколько дней назад.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2475)
Теги:
МВД Грузии, Убийство, Грузия

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