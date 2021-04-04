Конфликт между соседями на западе Грузии перерос в кровавую расправу

Затянувшийся на несколько дней конфликт между соседями завершился убийством двух братьев, полиция выясняет детали

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Двое мужчин были убиты в селе Риони Цхалтубского муниципалитета в Имерети, сообщили Sputnik Грузия в МВД.

По данным ведомства, расследование ведется по статье "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

На месте мобилизованы экипажи полиции. Выясняются детали происшествия.

Как сообщает телекомпания "Рустави 2", убитые являются братьями, их застрелил сосед.

По предварительной информации, убийство связано с конфликтом, который произошел между соседями несколько дней назад.

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