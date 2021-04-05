Полиция Грузии задержала подозреваемого в двойном убийстве

Полицейским удалось задержать обвиняемого "по горячим следам" и в качестве доказательства у него изъяли орудие преступления

ТБИЛИСИ, 5 апр - Sputnik. Полиция задержала 29-летнего жителя села Риони Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии по обвинению в умышленном убийстве двух человек, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Следствие установило, что 4 апреля обвиняемый ранил из ружья своих родственников. Оба мужчины скончались на месте от полученных ранений. Стрелявший скрылся с места происшествия.

Полицейским удалось задержать обвиняемого по горячим следам. В качестве доказательства у него изъяли орудие преступления – охотничье ружье.

По данным СМИ, убиты двое братьев. Задержанный приходится им двоюродным братом. Убийство, предположительно, было совершено на почве конфликта, который произошел между родственниками несколько дней назад.

Следствие ведется по статье "Умышленного убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах". Совершенное преступление предусматривает наказание от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.

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