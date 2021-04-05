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Задержание преступника - наручники одевают на руки

Полиция задержала подозреваемого в ранении депутата сакребуло Рустави от ЕНД

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1391)
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Подозреваемому 34-летнему мужчине с судимостью грозит новый срок от трех до шести лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Ранее судимый 34-летний мужчина задержан полицией по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает МВД Грузии.

Скорая помощь и машина патрульной полиции на месте происшествия в городе Рустави
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Депутат горсовета Рустави от оппозиции ранен ножом

Следствие установило, что 4 апреля этого года во дворе своего дома в Рустави обвиняемый нанес ножевое ранение в ногу своему соседу – депутату городского сакребуло от "Единого национального движения" и скрылся с места происшествия.

Пострадавший доставлен в клинику.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание за преступление составляет от трех до шести лет лишения свободы.

По информации СМИ, ранен депутат сакребуло (горсовет) Рустави от оппозиционной партии "Национальное движение" Георгий Мгебришвили. Инцидент произошел в воскресенье во второй половине на улице Мачабели.

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Темы:
Преступность в Грузии (1391)
Теги:
Рустави, криминал, Грузия

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