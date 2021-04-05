Полиция задержала подозреваемого в ранении депутата сакребуло Рустави от ЕНД

Подозреваемому 34-летнему мужчине с судимостью грозит новый срок от трех до шести лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Ранее судимый 34-летний мужчина задержан полицией по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает МВД Грузии.

Следствие установило, что 4 апреля этого года во дворе своего дома в Рустави обвиняемый нанес ножевое ранение в ногу своему соседу – депутату городского сакребуло от "Единого национального движения" и скрылся с места происшествия.

Пострадавший доставлен в клинику.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание за преступление составляет от трех до шести лет лишения свободы.

По информации СМИ, ранен депутат сакребуло (горсовет) Рустави от оппозиционной партии "Национальное движение" Георгий Мгебришвили. Инцидент произошел в воскресенье во второй половине на улице Мачабели.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.