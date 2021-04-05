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Патрульная полиция

Мать с двумя детьми попала в ДТП на западе Грузии: женщина скончалась

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1392)
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Врачи борются за жизнь ребенка, который находился в машине в момент аварии

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Молодая женщина погибла, двое ее несовершеннолетних детей пострадали в результате ДТП на улице Агмашенебели в Озургети (регион Гурия), сообщили Sputnik Грузия в МВД.

Скорая помощь 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Один человек погиб в ДТП на западе Грузии

Расследование начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель человека".

По словам очевидцев, женщина управляла легковым автомобилем на высокой скорости, не справилась с управлением и врезалась в столб на встречной полосе.

Всех троих госпитализировали в озургетскую клинику "Медальфа". Женщина скончалась вскоре после прибытия в больницу. Состояние одного из детей оценивается как тяжелое. 

Темы:
Преступность в Грузии (1392)
Теги:
ДТП, Грузия

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