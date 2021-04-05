Мать с двумя детьми попала в ДТП на западе Грузии: женщина скончалась

Врачи борются за жизнь ребенка, который находился в машине в момент аварии

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Молодая женщина погибла, двое ее несовершеннолетних детей пострадали в результате ДТП на улице Агмашенебели в Озургети (регион Гурия), сообщили Sputnik Грузия в МВД.

Расследование начато по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель человека".

По словам очевидцев, женщина управляла легковым автомобилем на высокой скорости, не справилась с управлением и врезалась в столб на встречной полосе.

Всех троих госпитализировали в озургетскую клинику "Медальфа". Женщина скончалась вскоре после прибытия в больницу. Состояние одного из детей оценивается как тяжелое.