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Пожар на складе на рынке Элиава 12 февраля 2021 года

В Аджарии во время пожара погиб мужчина

© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2476)
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Sputnik Грузия
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Погибшему в пожаре, который произошел в Махинджаури, было около 60 лет, по словам соседей, он жил один и вел замкнутый образ жизни

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в курортном поселке Махинджаури (Аджария, Хелвачаурский муниципалитет), сообщает Аджарское телевидение.

Инцидент произошел сегодня утром.

По словам соседей, погибший жил в квартире один и вел замкнутый образ жизни.

К приезду бригады скорой помощи 60-летний мужчина уже был мертв.

Пожар вскоре удалось ликвидировать, но огонь успел повредить еще несколько квартир.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2476)
Теги:
Пожар, Аджария, Грузия

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