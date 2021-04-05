В Аджарии во время пожара погиб мужчина

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в курортном поселке Махинджаури (Аджария, Хелвачаурский муниципалитет), сообщает Аджарское телевидение.
Инцидент произошел сегодня утром.
По словам соседей, погибший жил в квартире один и вел замкнутый образ жизни.
К приезду бригады скорой помощи 60-летний мужчина уже был мертв.
Пожар вскоре удалось ликвидировать, но огонь успел повредить еще несколько квартир.
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