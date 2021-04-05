В Аджарии во время пожара погиб мужчина

Погибшему в пожаре, который произошел в Махинджаури, было около 60 лет, по словам соседей, он жил один и вел замкнутый образ жизни

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в курортном поселке Махинджаури (Аджария, Хелвачаурский муниципалитет), сообщает Аджарское телевидение.

Инцидент произошел сегодня утром.

По словам соседей, погибший жил в квартире один и вел замкнутый образ жизни.

К приезду бригады скорой помощи 60-летний мужчина уже был мертв.

Пожар вскоре удалось ликвидировать, но огонь успел повредить еще несколько квартир.

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