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Боржоми-Харагаульский национальный парк

Рейнджеры в Боржоми-Харагаульском парке спасли раненую птицу бородач

photo: courtesy of Borjomi-Kharagauli National Park
Происшествия
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210405/251376830/Reyndzhery-v-Borzhomi-Kharagaulskom-parke-spasli-ranennuyu-ptitsu-borodach.html

Боржоми-Харагаульский национальный парк считается одним из крупнейших природоохранных парков в Европе и отличается многообразием флоры и фауны

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Рейнджеры Боржоми-Харагаульского национального парка нашли раненую птицу бородач, с участием местного населения вылечили ее и выпустили на волю, сообщает Агентство охраняемых территорий Грузии.

Боржоми-Харагаульский национальный парк
photo: courtesy of Borghomi-Haragaul National Park
В Боржоми-Харагаульском национальном парке запечатлели рысь

Бородач или ягнятник — птица из семейства ястребиных. Бородачом птица названа из-за пучка жестких перьев под клювом, образующих бородку. Бородача еще часто называют ягнятником, поскольку пастухи утверждают, что птица убивает овец. Но на самом деле бородач не охотится на живность и питается только падалью.

В длину взрослые особи достигают 95-125 сантиметров, при весе от четырех с половиной до семи с половиной килограммов. Размах крыльев некоторых экземпляров превышает три метра.

В сообщении агентства особенно отмечается работа одного из рейнджеров, который и выпустил птицу на свободу.

Рейнджеры Боржоми-Харагаульского парка спасли птицу бородача
photo: Agency of Protected Areas (Georgia) / FB
Рейнджеры Боржоми-Харагаульского парка спасли птицу бородача

"Главное богатство грузинских национальных парков, наряду с их уникальным биоразнообразием, — это люди, любящие свое дело, особенно рейнджеры. На фото изображен Нугзар Аицурадзе, старший рейнджер Ацкурского участка Боржоми-Харагаульского национального парка. Он работает в парке со дня его создания", - говорится в сообщении агентства в Facebook.

Боржоми-Харагаульский национальный парк считается одним из крупнейших природоохранных парков в Европе. Он занимает площадь в 85 тысяч гектаров и расположен на территории шести административных единиц – Боржоми, Харагаули, Хашури, Ахалцихе, Абастумани и Багдати.

Парк был основан в 1995 году и считается первым национальным парком в Грузии, который соответствует международным стандартам.

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Теги:
Боржоми-Харагаульский нацональный парк, Грузия

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