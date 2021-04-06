Прокуратура ужесточила обвинение полицейскому из Восточной Грузии

Перед судом бывший полицейский чиновник предстанет уже обвиняемым в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Прокуратура ужесточила обвинение бывшему заместителю главы районной полиции Телави (регион Кахети, Восточная Грузия), обвиняемому в убийстве директора местной больницы, информацию Sputnik подтвердили в Генпрокуратуре Грузии.

Вано Зандарашвили обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Досудебное слушание по делу состоится 8 апреля в Телавском районном суде.

Убийство директора Центральной больницы Телави Зуры Сачишвили произошло 25 декабря 2020 года в селе Икалто Телавского муниципалитета. По версии следствия, заместитель главы районной полиции Вано Зандарашвили застрелил Сачишвили из табельного оружия в его личном автомобиле и ранил еще одного пассажира - главу юридической службы мэрии Телави. Третий пассажир не пострадал. По имеющейся информации, убийству предшествовала ссора между Сачишвили и Зандарашвили.

Изначально дело расследовалось по двум статьям УК Грузии - "умышленное убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Позже, согласно заключению баллистической экспертизы, действие было квалифицировано по статье 109 - умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. В случае признания виновным бывшему высокопоставленному полицейскому грозит от 11 до 14 лет лишения свободы.

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