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Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, архивное фото

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы все-таки добрался до Грузии

© AP Photo / Aziz Karimov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210407/251392289/Azerbaydzhanskiy-zhurnalist-Afgan-Mukhtarly-vse-taki-dobralsya-do-Gruzii.html

Главная цель приезда журналиста в Тбилиси – дать показания Генеральной прокуратуре Грузии, которая расследует обстоятельства его похищения в 2017 году

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы находится в Грузии, об этом сообщает телеканал Formula.

Это первый визит Мухтарлы в Грузию после похищения в 2017 году. Предположительно, его приезд в Тбилиси связан с дачей показаний прокуратуре Грузии.

Здание главной прокуратуры Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Адвокат: азербайджанский журналист не может вылететь из Германии в Тбилиси

Мухтарлы исчез из Тбилиси в конце мая 2017 года. Позже выяснилось, что он находится под арестом в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде денег и оказании сопротивления сотруднику полиции. В январе 2018 года бакинский суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

После того, как семья заявила, что его похитили, подкинули деньги и тайно вывезли в Азербайджан, МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы".

Афган Мухтарлы вышел на свободу в марте 2020 года и сразу же улетел в Германию. С октября 2020 года он несколько раз пытался приехать в Тбилиси, чтобы дать показания следствию, однако, по его словам, в этом ему создавали проблемы грузинские власти.

Дело о похищении азербайджанского журналиста до сих пор в производстве Генеральной прокуратуры Грузии.

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Теги:
Азербайджан, Прокуратура, Грузия

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