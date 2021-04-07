Контрабанда на миллион: бизнесмены пытались незаконно ввезти товар в Грузию

Предприниматели, которые решили перехитрить закон, рискуют попасть за решетку на семь лет

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Грузии пресекли попытку незаконного ввоза товара на территорию Грузии, говорится в сообщении следственной службы министерства финансов страны.

По данным ведомства, руководители одной из компаний ввели ложные данные в таможенную декларацию и указали сумму перевозимых товаров на 137 тысяч лари (40 тысяч долларов), в то время как его реальная стоимость составляла почти миллион лари (292 тысячи долларов).

Товар ввезли в страну двумя грузовиками, однако, что за товар и из какой страны – не уточняется.

Правонарушителям грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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