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Патрульная полиция

Контрабанда на миллион: бизнесмены пытались незаконно ввезти товар в Грузию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210407/251394243/Kontrabanda-na-million-v-Gruzii-pytalis-nezakonno-vvezti-tovar-.html

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Грузии пресекли попытку незаконного ввоза товара на территорию Грузии, говорится в сообщении следственной службы министерства финансов страны.

Грузино-азербайджанская граница. Красный мост
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По данным ведомства, руководители одной из компаний ввели ложные данные в таможенную декларацию и указали сумму перевозимых товаров на 137 тысяч лари (40 тысяч долларов), в то время как его реальная стоимость составляла почти миллион лари (292 тысячи долларов).

Товар ввезли в страну двумя грузовиками, однако, что за товар и из какой страны – не уточняется.

Правонарушителям грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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Теги:
Грузия, Контрабанда

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