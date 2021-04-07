На берегу реки Ингури обнаружили тела трех человек

В настоящее время спасатели пытаются найти в реке еще одного человека, который пропал четыре дня назад

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские спасатели извлекли тела трех человек из реки Ингури в районе села Шамгона Зугдидского муниципалитета на западе Грузии, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

По имеющейся информации, несколько человек пытались перебраться через реку Ингури вплавь из села Тагилони (Гальский район Абхазии) четыре дня назад. После этого связь с ними была потеряна.

В настоящее время ведутся поиски еще одного человека.

Начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – "незаконное лишение свободы" и "доведение до самоубийства". По стандартному протоколу эту статью в Грузии возбуждают при обнаружении тела без первичных признаков насильственной смерти. После экспертизы дело может быть переквалифицировано.

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