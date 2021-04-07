14:03 07 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0232
  • 100 RUB4.4554
  • USD3.4069
Поиск
Спасатели в лодке на реке

На берегу реки Ингури обнаружили тела трех человек

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
468 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210407/251394461/Na-beregu-reki-Inguri-obnaruzhili-tela-trekh-chelovek.html

В настоящее время спасатели пытаются найти в реке еще одного человека, который пропал четыре дня назад

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские спасатели извлекли тела трех человек из реки Ингури в районе села Шамгона Зугдидского муниципалитета на западе Грузии, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

Анзор Эркомаишвили
photo: Ensemble "Rustavi" / FB
От коронавируса умер основатель ансамбля "Рустави" Анзор Эркомаишвили

По имеющейся информации, несколько человек пытались перебраться через реку Ингури вплавь из села Тагилони (Гальский район Абхазии) четыре дня назад. После этого связь с ними была потеряна.

В настоящее время ведутся поиски еще одного человека.

Начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – "незаконное лишение свободы" и "доведение до самоубийства". По стандартному протоколу эту статью в Грузии возбуждают при обнаружении тела без первичных признаков насильственной смерти. После экспертизы дело может быть переквалифицировано.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Теги:
Спасатели

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от комендантского часа
Нервы на пределе. Жители Грузии устали от "комендантского часа"
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться