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В Батуми обвалился дом - спасатели работают на месте обвала

Обрушение дома в Батуми: рабочий погиб под завалами

© Sputnik / Seyran Baroyan
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Под завалы строящегося дома попали три человека, двоих из них удалось спасти

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Один человек погиб, еще двое постардали в результате обрушения второго этажа строящегося дома на улице Шарашидзе в Батуми (Аджария), сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Спасатели работают в черноморской акватории
photo : Georgian Emergency Management Agency / FB
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ЧП произошло в среду днем. Обрушился второй этаж здания, где велись строительные работы.

Соседи сообщили прибывшим на место спасателям, что под развалинами могут находиться рабочие.

Позже спасатели извлекли из-под завалов трех человек, один из них погиб, а двое получили повреждения.

Пострадавших госпитализировали.

В спасательной операции участвовало восемь бригад Службы ЧС.

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Теги:
ЧП, Батуми

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