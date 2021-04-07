Обрушение дома в Батуми: рабочий погиб под завалами

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Один человек погиб, еще двое постардали в результате обрушения второго этажа строящегося дома на улице Шарашидзе в Батуми (Аджария), сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
ЧП произошло в среду днем. Обрушился второй этаж здания, где велись строительные работы.
Соседи сообщили прибывшим на место спасателям, что под развалинами могут находиться рабочие.
Позже спасатели извлекли из-под завалов трех человек, один из них погиб, а двое получили повреждения.
Пострадавших госпитализировали.
В спасательной операции участвовало восемь бригад Службы ЧС.
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