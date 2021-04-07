Дело об убийстве Шакарашвили: отец осужденного может выйти на свободу

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный после решения суда отправится на лечение в клинику

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Национальное бюро экспертизы признало невменяемым Тамаза Хомасуридзе - отца виновного в убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили, и теперь он может выйти на свободу, заявил его адвокат Бека Басилашвили.

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Хомасуридзе был задержан в сентябре 2019 года, сейчас он находится в предварительном заключении. Его обвиняют сразу по нескольким статьям – угрозы, фальсификация улик и дача ложных показаний, и ему грозит от трех до семи лет.

"После получения заключения экспертизы обвинение обратится в суд о прекращении уголовного преследования", - сказал Басилашвили журналистам.

При этом, адвокат подчеркнул, что его подзащитный после решения суда не вернется домой, а отправится на лечение в клинику.

Хомасуридзе после задержания своего сына проводил акции протеста у прокуратуры и даже, по версии следствия, от имени некой организации "Белая стрела" публично угрожал убить или нанести вред здоровью главным свидетелям в деле об убийстве Георгия Шакарашвили - Якобу Брегадзе и Гураму Амирханашвили, а также дяде убитого Мириану Николадзе. Последнему он отправлял в соцсетях личные сообщения с угрозами.

Кроме того, по версии обвинения, после задержания своего сына Хомасуридзе решил дискредитировать свидетелей. Для этого он приобрел два телефона и сим-карты и при помощи геолокаций на них сфабриковал переписку между Георгием Амирханашвили и неким следователем. После обвиняемый обнародовал ее как реальную переписку, предоставленную ему "Белой стрелой".

Также он дал ложные показания, заявив, что представители "Белой стрелы" сказали ему о том, что вынесли дяде убитого Шакарашвили и свидетелю Амирханашвили "смертный приговор".

Георгий Шакарашвили пропал 18 июня, когда отправился на день рожденья в город Мцхета неподалеку от Тбилиси и был найден мертвым на четвертый день поисков, 22 июня, в реке Арагви. Следствие выяснило, что перед гибелью Шакарашвили стал жертвой двух драк.

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