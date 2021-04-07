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Спасательно-поисковая операция на реке Ингури близ села Шамгона Зугдидского района

Администрация ИнгуриГЭС: высокий уровень воды в реке следствие обильных осадков

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2477)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210407/251398222/Administratsiya-InguriGES-vysokiy-uroven-vody-v-reke-sledstvie-obilnykh-osadkov-.html

Грузинские спасатели извлекли тела трех человек из реки у села Шамгона Зугдидского района недалеко ИнгуриГЭС

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Повышенный уровень воды в реке Ингури и ее притоков следствие обильных осадков, а не спуска воды с шлюзов плотины ИнгуриГЭС, говорится в заявлении администрации гидроэлектростанции.

Спасательно-поисковая операция на реке Ингури близ села Шамгона Зугдидского района
© Sputnik / STRINGER
На берегу реки Ингури обнаружили тела трех человек

Заявление было сделано в связи с несчастным случаем на реке - грузинские спасатели извлекли тела трех человек из реки Ингури в районе села Шамгона Зугдидского муниципалитета на западе Грузии. По версии СГБ, эти люди пытались вплавь перебраться из села Тагилони Гальского района Абхазии в Зугдидский.

"Поскольку с 31 марта на ИнгуриГЭС регулярно происходит спуск воды, ее количество значительно ниже установленной нормы и это не могло привести к повышению уровня воды в реке и ее притоках. Уровень воды в реке Ингури и ее притоках особенно поднялся в последние дни из-за обильных осадков", - говорится в заявлении.

При этом, руководство ГЭС отмечает, что население близлежащих сел получает информацию в виде короткого текстового сообщения перед открытием шлюзов плотины.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2477)

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