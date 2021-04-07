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Охранная полиция

Охраннику Дома юстиции грозит до восьми лет тюрьмы за удар рацией по голове посетителя

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210407/251399631/Okhranniku-Doma-yustitsii-grozit-vosem-let-tyurmy-za-udar-ratsiey-po-golove-posetitelya.html

Расследование по уголовному делу началось в декабре 2020 года, и спустя четыре месяца младшему инспектору предъявили официальное обвинение

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении младшего инспектора Департамента полиции безопасности Министерства внутренних дел Грузии, говорится в заявлении Службы гоcударственной инспекции в Facebook.

Здание главной прокуратуры Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В ходе расследования, проведенного Следственным отделом Государственной инспекции, выяснилось, что 4 декабря 2020 года младший инспектор отдела полиции безопасности, дежуривший на территории Дома юстиции, поспорил с одним из его посетителей. После эскалации конфликта сотрудник охранной полиции несколько раз ударил гражданина по голове рацией.

"Следственным отделом Государственной инспекции были проведены десятки следственных и процессуальных действий: осмотрены место происшествия и другие объекты, содержащие информацию, допрошено до 20 свидетелей, изъято орудие преступления, запрошены видеозаписи и другая важная информация, проведены медицинские и другие обследования", – говорится в заявлении.

Следственный отдел Госинспекции начал расследование по уголовному делу 8 декабря 2020 года на основании уведомления, полученного из прокуратуры Грузии, по статье "превышение служебных полномочий, совершенное с применением насилия", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Спустя четыре месяца младшему инспектору предъявили официальное обвинение.

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