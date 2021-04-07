Гибель грузинской медсестры от вакцины: врачам и медсестре предъявили обвинения

Адвокат семьи погибшей заявила, что довольна действиями прокуратуры, и назвала их логичными исходя из материалов дела

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение в даче ложных показаний по делу о гибели медсестры Ахалцихской клиники Меги Бакрадзе двум врачам и медсестре той же клиники, говорится в сообщении ведомства.

Двадцатисемилетняя медсестра из Ахалцихе скончалась 19 марта в результате вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок, точную причину ее смерти установит экспертиза. Гибель Бакрадзе расследуется как "причинение смерти по неосторожности".

По данным прокуратуры, в рамках расследования этого дела были опрошены сотрудники клиники, в том числе врачи и медсестра, находящиеся рядом с Бакрадзе после того, как той стало плохо после прививки.

Всех опрашиваемых предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Однако один из врачей скрыл правду и заявил, что после ухудшения состояния Бакрадзе под его руководством были осуществлены все необходимые медицинские процедуры, что подтвердили другой врач и медсестра.

"Обвиняемые предоставили ложную информацию об оказании пациентке первой помощи", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Следствие установило, что этот врач не оказывал помощи Бакрадзе и во время оказания ей неотложной помощи его вообще не было в палате.

Обвиняемые уже признали свою вину. Теперь прокуратура обратится в суд для избрания им меры пресечения.

Адвокат семьи Бакрадзе заявила, что довольна действиями прокуратуры, и назвала их логичными исходя из материалов дела.

Следствие по основному делу продолжается.