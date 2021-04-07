Прохожие вызвали скорую, но врачи ничего не смогли сделать. Теперь на месте работают криминалисты

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Молодая женщина обнаружена мертвой в центре Тбилиси в районе Сабуртало, сообщает Первый канал.

По предварительной версии, женщине стало плохо в машине. Она вышла из машины и упала замертво.

Прохожие вызвали скорую, но врачи ничего не смогли сделать.

В данный момент на месте работают криминалисты.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства". По стандартному протоколу эту статью в Грузии возбуждают при обнаружении тела без первичных признаков насильственной смерти.