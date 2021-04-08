Убийство в пригороде Тбилиси – сын до смерти забил отца

От полученных телесных травм 60-летний мужчина скончался на месте, а сыну, подозреваемого в убийстве, грозит до 17 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Житель пригорода Тбилиси (Цхнети) задержан по обвинению в умышленном убийстве члена семьи при отягчающих обстоятельствах, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан по горячим следам вскоре после совершения преступления.

Следствие установило, что 6 апреля в поселке Цхнети в ходе семейного конфликта сын нанес опасные для жизни телесные повреждения своему отцу. Чтобы скрыть следы преступления, он зачистил следы крови и перепрятал окровавленные предметы домашнего обихода. В результате полученных травм 60-летний мужчина скончался на месте.

В случае обвинительного приговора задержанному грозит от 13 до 17 лет лишения свободы.

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