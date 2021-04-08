Азербайджанский журналист даст показания прокуратуре Грузии

Афган Мухтарлы тайным образом исчез из Тбилиси в 2017 году и оказался в Азербайджане, где был осужден на шесть лет. Сейчас он пытается пролить свет на события тех лет

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы даст показания следствию о деталях своего похищения в Тбилиси, об этом он заявил на пресс-конференции перед визитом в Генеральную прокуратуру Грузии.

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"Я сегодня буду давать показания в прокуратуре о том, как произошло мое похищение и что ему предшествовало, кто участвовал в этой операции. Я знаю, кто был организатором с азербайджанской стороны", – заявил Мухтарлы.

Мухтарлы поблагодарил грузинских коллег, которые все это время поддерживали не только его, но и его семью.

"Прежде всего, благодарю грузинских коллег за то, что они защищали меня все три года. Я каждый день чувствовал, что рядом со мной грузинские журналисты. Также я благодарен грузинскому народу, все тяжелое время, когда моя семья жила в Тбилиси, они чувствовали поддержку", – сказал Мухтарлы.

Он также отметил, что грузинские власти знали заранее о готовящемся похищении журналиста.

"У меня нет больших ожиданий от прокуратуры Грузии, потому что в этом деле замешаны грузинские власти... Поэтому от прокуратуры Грузии я не жду ничего особенного. Однако, чтобы дойти до конца, я должен дать показания", – сказал Мухтарлы.

Азербайджанский журналист отметил, что не знает имен похитителей, но может опознать их по фотографиям.

По его словам, несколько месяцев назад он хотел приехать в Тбилиси, но ему чинили препятствия грузинские власти, а грузинская авиакомпания аннулировала его билет на рейс из Берлина. В связи с этим его адвокаты уже обратились в Европейский суд по правам человека.

Азербайджанский журналист собирается пробыть в Тбилиси 10-15 дней.

Афган Мухтарлы исчез из Тбилиси в конце мая 2017 года. Позже выяснилось, что он находится под арестом в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде денег и оказании сопротивления сотруднику полиции. В январе 2018 года бакинский суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Под давлением международного сообщества он был освобожден в марте 2020 года и сразу же улетел в Германию.

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