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Тбилисский апелляционный суд

Дело об убийстве 19-летнего грузинского футболиста: приговор будет обжалован

photo: courtesy of Tbilisi Court of Appeals
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Гибель 19-летнего грузинского футболиста (81)
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Защита обжалует приговор в отношении пяти обвиняемых, трое из которых приговорены к 16 годам, а двое - к 10,5 года тюремного заключения

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Обвинительный приговор Мцхетского районного суда по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили защитой обжалован в апелляционном суде.

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По словам адвокатов осужденных, судья вынес решение на основании предположений, а не доказательств.

"Мы с опозданием получили приговор, вынесенный судом 9 марта, который не выдерживает никакой критики и совершенно не обоснован. Поэтому мы обжаловали решение в установленные законом сроки и ждем. Надеемся, апелляция справедливо подойдет к делу и вынесет непредвзятое, объективное решение и все эти лица обязательно будут оправданы. Суд основал свое решение на предположениях", - сказал адвокат Васил Мамулашвили.

Мцхетский региональный суд. Слушается дело об убийстве Шакарашвили
© Sputnik / STRINGER
Суд вынес последний приговор по делу Шакарашвили

По его словам, такие приговоры на практике очень редки и защита всех пятерых осужденных обжалует решение судьи Бидзины Стуруа во всех инстанциях

9 марта Мцхетский районный суд вынес приговор по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили и признал всех пятерых подсудимых виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

По решению суда, Вахтанг Чиковани, Николоз Ревазишвили и Арчил Гагнидзе приговорены к 16 годам. Еще двое несовершеннолетних осужденных З.Х. и А.К., которым на момент вынесения приговора исполнилось 18 лет, приговорены к 10,5 года лишения свободы.

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Георгий Шакарашвили пропал 18 июня после того, как покинул вечеринку в город Мцхета неподалеку от Тбилиси, и был найден мертвым на четвертый день поисков в реке Арагви.

Экспертиза установила,  что перед смертью Шакарашвили был жестоко избит и еще живым брошен в реку. Смерть наступила в результате асфиксии в воде.

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Темы:
Гибель 19-летнего грузинского футболиста (81)
Теги:
Убийство, Суд, Грузия

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