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Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы

Генпрокуратура Грузии и азербайджанский журналист не смогли найти общего языка

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210408/251410688/Genprokuratura-Gruzii-i-azerbaydzhanskiy-zhurnalist-ne-smogli-nayti-obschego-yazyka.html

Два переводчика - один с турецкого, другой с азербайджанского, не удовлетворили следователей, поэтому Афгану Мухтарлы предстоит еще одна встреча в прокуратуре

ТБИЛИСИ, 8 апр – Sputnik. Опрос азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы в Генпрокуратуре Грузии не состоялся из-за проблем с переводом, об этом заявил журналистам адвокат Арчил Чопикашвили.

Азербайджанский журналист даст показания прокуратуре Грузии>>

По словам юриста, вначале их встретил туркоязычный переводчик и только спустя полтора часа пришел переводчик с азербайджанского. Спустя еще два часа выяснилось, что в сделанном им переводе есть неточности.

"Когда мы пришли для дачи показаний, нас встретил переводчик с турецкого языка. На приглашение переводчика с азербайджанского ушло около полутора часов, но после, примерно через два часа опроса, стало ясно, что в переводе есть неточности и опрос не может считаться завершенным. Сегодня нам стало известно, что следствие собирается провести следственный эксперимент. Мы согласились со всеми предложениями. Если завтра будет предоставлен переводчик, мы готовы явиться. Афган Мухтарлы намерен сотрудничать со следствием", - сказал адвокат.
Здание главной прокуратуры Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Афган Мухтарлы все-таки добрался до Грузии

Как отметил Чопикашаили, все, о чем говорил Афган Мухтарлы сегодня, будет записано повторно.

Азербайджанский журналист прибыл в Тбилиси из Берлина 7 апреля для дачи показаний в Генпрокуратуре Грузии для расследования дела о своем похищении.

Афган Мухтарлы исчез из Тбилиси в конце мая 2017 года. Позже выяснилось, что он находится под арестом в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде денег и оказании сопротивления сотруднику полиции. В январе 2018 года бакинский суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Под давлением международного сообщества он был освобожден в марте 2020 года и сразу же улетел в Германию.

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Теги:
Азербайджан, Прокуратура, Грузия

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