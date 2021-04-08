Гибель медсестры после вакцинации в Грузии: медиков отпустили под залог

В рамках расследования дела были опрошены сотрудники клиники, в том числе врачи и медсестра, находившиеся рядом с Бакрадзе

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения залог в размере 3 тысяч лари двум врачам и медсестре, обвиняемым в даче ложных показаний по делу о гибели медсестры Ахалцихской клиники Меги Бакрадзе.

По данным Первого канала, прокуратура требовала залога в размере 5 тысяч лари для каждого, однако суд уменьшил размер залога.

Двадцатисемилетняя медсестра из Ахалцихе скончалась 19 марта в результате вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок, точную причину ее смерти установит экспертиза. Гибель Бакрадзе расследуется как "причинение смерти по неосторожности".

По данным прокуратуры, в рамках расследования дела были опрошены сотрудники клиники, в том числе врачи и медсестра, находившиеся рядом с Бакрадзе после того, как той стало плохо после прививки.

Всех опрашиваемых предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Однако одна из врачей скрыла правду и заявила, что после ухудшения состояния Бакрадзе под ее руководством были осуществлены все необходимые медицинские процедуры, что подтвердили другой врач и медсестра.

Следствие установило, что этот врач не оказывала помощи Бакрадзе и во время оказания ей неотложной помощи ее вообще не было в палате.

Следствие по основному делу продолжается.

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