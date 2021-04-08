22:12 08 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0585
  • 100 RUB4.3970
  • USD3.4134
Поиск
Тбилисский городской суд

Гибель медсестры после вакцинации в Грузии: медиков отпустили под залог

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
71 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/03/250234588.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210408/251412164/Gibel-medsestry-posle-vaktsinatsii-v-Gruzii-medikov-otpustili-pod-zalog.html

В рамках расследования дела были опрошены сотрудники клиники, в том числе врачи и медсестра, находившиеся рядом с Бакрадзе

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения залог в размере 3 тысяч лари двум врачам и медсестре, обвиняемым в даче ложных показаний по делу о гибели медсестры Ахалцихской клиники Меги Бакрадзе.

По данным Первого канала, прокуратура требовала залога в размере 5 тысяч лари для каждого, однако суд уменьшил размер залога.

Двадцатисемилетняя медсестра из Ахалцихе скончалась 19 марта в результате вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок, точную причину ее смерти установит экспертиза. Гибель Бакрадзе расследуется как "причинение смерти по неосторожности".

Министерство здравоохранения Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Дело медсестры из Ахалцихе: медикам могут приостановить профсертификаты

По данным прокуратуры, в рамках расследования дела были опрошены сотрудники клиники, в том числе врачи и медсестра, находившиеся рядом с Бакрадзе после того, как той стало плохо после прививки.

Всех опрашиваемых предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Однако одна из врачей скрыла правду и заявила, что после ухудшения состояния Бакрадзе под ее руководством были осуществлены все необходимые медицинские процедуры, что подтвердили другой врач и медсестра.

Следствие установило, что этот врач не оказывала помощи Бакрадзе и во время оказания ей неотложной помощи ее вообще не было в палате.

Следствие по основному делу продолжается.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Тбилисский городской суд, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пурпурный мост (мост Ангела), соединяющий острова Банвол и Паркджи, в провинции Южная Чолла в Южной Корее
Невероятные красоты: "Фиолетовые" острова в Южной Корее - фото
Тотальный диктант 2021 в Тбилиси: участники соберутся на двух площадках
Тотальный диктант 2021 в Тбилиси: что нужно знать участникам – видео
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
Рынок недвижимости в Тбилиси - исследование
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться