ДТП оставило без электроэнергии жителей городка на западе Грузии

Происшествия
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210408/251412481/DTP-ostavilo-bez-elektroenergii-zhiteley-gorodka-na-zapade-Gruzii.html
Водитель не справился с управлением, и грузовик сначала врезался в столб линии электропередачи, а после упал в овраг
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузовик сошел с дороги и повредил линию электропередачи в Цаленджиха (регион Самегрело – Земо Сванети).
©
Sputnik / Alexander Imedashvili
По данным Первого канала, водитель не справился с управлением и грузовик сначала врезался в столб линии электропередачи, а после упал в овраг.
Водитель отделался переломами, и его доставили в больницу. А вот часть жителей города осталась без света.
На месте работают сотрудники Energo Pro Georgia и полиции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.