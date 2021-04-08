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ЛЭП в горах близ Гудаури

ДТП оставило без электроэнергии жителей городка на западе Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2478)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210408/251412481/DTP-ostavilo-bez-elektroenergii-zhiteley-gorodka-na-zapade-Gruzii.html

Водитель не справился с управлением, и грузовик сначала врезался в столб линии электропередачи, а после упал в овраг

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузовик сошел с дороги и повредил линию электропередачи в Цаленджиха (регион Самегрело – Земо Сванети).

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным Первого канала, водитель не справился с управлением и грузовик сначала врезался в столб линии электропередачи, а после упал в овраг.

Водитель отделался переломами, и его доставили в больницу. А вот часть жителей города осталась без света.

На месте работают сотрудники Energo Pro Georgia и полиции.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2478)
Теги:
ДТП, Грузия

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