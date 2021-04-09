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Пожар. Архивное фото

В Западной Грузии сожгли дом обвиняемого в убийстве двух братьев

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2479)
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Sputnik Грузия
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На месте происшествия были мобилизованы как пожарные бригады, так и правоохранители. Пожарные быстро смогли потушить огонь

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Родные двух братьев, убитых в начале апреля в селе Риони Цхалтубского района в Имерети (Западная Грузии), сожгли дом мужчины, обвиняемого в этом преступлении, сообщает телекомпания Rutavi 2.

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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На месте происшествия были мобилизованы как пожарные бригады, так и правоохранители. Пожарные быстро смогли потушить огонь.

"В этом доме после трагедии никто не жил, поскольку члены семьи обвиняемого по собственной инициативе собрались и перебрались жить в другое место", – рассказал местный житель Лаша Челидзе.

По предварительной информации, убийство связано с конфликтом, который произошел между соседями. Расследование ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

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Темы:
Происшествия в Грузии (2479)

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