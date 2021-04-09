Вооруженный мужчина ворвался в резиденцию митрополита в Батуми

ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Вооруженный мужчина ворвался в резиденцию епископа Грузинской православной церкви (ГПЦ), митрополита Батумского и Лазского Димитрия (Шиолашвили), сообщили в епархии.

Инцидент произошел накануне вечером в черноморском городе Батуми. Неизвестный с ножом появился на территории резиденции и вел себя агрессивно. Остановила его сторожевая собака.

По данным грузинских СМИ, злоумышленник намеревался напасть на 60-летнего епископа, который приходится племянником католикосу-патриарху всея Грузии Илие Второму. Пресс-спикер Батумской и Лазской епархии, протоиерей Иоане Горелишвили говорит, что им не известны мотивы и цели мужчины. По его словам, нападавший был сильно пьян, митрополита Димитрия он не упоминал.

Полицейские задержали мужчину с ножом на месте происшествия. По словам Горелишвили, его перевели в отделение. От МВД Грузии официальных комментариев по поводу произошедшего до сих пор не поступало.

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