Сотрудники грузинского телеканала Formula вновь подверглись нападению

По одному из двух инцидентов министерство внутренних дел Грузии уже начало расследование, а по второму – ждет обращения

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту повреждения автомобиля, принадлежащего водителю телеканала Formula, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пятницу руководство телеканала провело чрезвычайный брифинг. Директор TV Formula Зураб Гумбаризе и его заместитель – телеведущий Георгий Таргамадзе – рассказали о том, что за последний период было совершено сразу два нападения на водителей телеканала. В первом случае был поврежден автомобиль с логотипом телеканала, во втором – сотруднику нанесли телесные повреждения.

По первому инциденту МВД Грузии начало расследование по статье "Повреждение или уничтожение вещи". Что касается второго – в ведомстве утверждают, что по данному факту сообщения не получали.

"Как только будет получена информация, ведомство осуществит соответствующее правовое реагирование", – говорится в сообщении.

Руководство телеканала Formula оценивает нападения на своих водителей как "очередной факт воспрепятствования журналистской деятельности".

"Когда поступают прямые угрозы, сообщения, полные агрессивного тона, – это одно, а другое – когда применяют насилие в отношении наших сотрудников, которые вместе с нами создают общий журналистский продукт, который сегодня называется свободными СМИ", – заявил на брифинге Таргамадзе.

Это не первые случаи нападения на сотрудников данного телеканала. В конце февраля на журналиста Formula TV Вахо Саная напали трое мужчин из-за его профессиональной деятельности, повалили его на землю, избили, оскорбляя его работу, и угрожали убить.

В результате нападения журналист получил сотрясение мозга и повреждения на теле. Подозреваемые были задержаны и дожидаются решения суда в заключении.