Молодой мужчина упал с высотки в Тбилиси

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", стандартной статье, возбуждаемой при обнаружении тела без признаков насильственной смерти

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Молодой мужчина упал с высотного жилого дома в районе Исани в Тбилиси и скончался на месте.

По данным телеканала Rustavi2, соседи сразу вызвали скорую, но медикам оставалось только констатировать смерть.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", стандартной статье, возбуждаемой при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти, которая может быть переквалифицирована после обнаружения новых обстоятельств.

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