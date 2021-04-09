22:58 09 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0646
  • 100 RUB4.4399
  • USD3.4260
Поиск
Скорая медицинская помощь

Молодой мужчина упал с высотки в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2479)
423 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/09/251417408.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210409/251420841/Molodoy-muzhchina-upal-s-vysotki-v-Tbilisi.html

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", стандартной статье, возбуждаемой при обнаружении тела без признаков насильственной смерти

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Молодой мужчина упал с высотного жилого дома в районе Исани в Тбилиси и скончался на месте.

По данным телеканала Rustavi2, соседи сразу вызвали скорую, но медикам оставалось только констатировать смерть.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", стандартной статье, возбуждаемой при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти, которая может быть переквалифицирована после обнаружения новых обстоятельств.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2479)
Теги:
происшествия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пурпурный мост (мост Ангела), соединяющий острова Банвол и Паркджи, в провинции Южная Чолла в Южной Корее
Невероятные красоты: "Фиолетовые" острова в Южной Корее - фото
Против всех - тысячи разочарованных грузин вышли на акцию
Марш протеста Уцноби: в центре Тбилиси прошла многотысячная акция
Что и насколько подорожало в Грузии
А что не подорожало? Цены в Грузии - март 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться