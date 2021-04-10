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В Батуми молодого мужчину обвиняют в попытке убийства тети из-за имущества

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Очевидцы рассказывают о семейном конфликте, который был связан с разделом имущества, между женщиной и ее племянником

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Пятидесятидвухлетняя женщина в Батуми была ранена, предположительно, своим 23-летним племянником, сообщает телеканал Imedi.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Инцидент произошел в жилом доме на улице Горгиладзе. Очевидцы рассказывают о семейном конфликте, который был связан с разделом имущества, и обвиняют в произошедшем племянника женщины.

Пострадавшая с раной на спине, нанесенной ножом, и поврежденным легким была доставлена в Республиканскую больницу, где ей провели операцию. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

По словам врача, когда женщину привезли в больницу, она подтвердила, что в семье произошел конфликт.

Сообщается, что 23-летний мужчина, разыскиваемый полицией, в прошлом был несколько раз осужден.

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