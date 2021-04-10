Сразу два ДТП в Грузии в выходной день: есть погибшие и пострадавшие

Одна авария произошла в Сигнахском районе региона Кахети, вторая – в городе Зугдиди в регионе Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Один человек погиб и девять человек пострадали в двух ДТП в субботу в Грузии, сообщает Первый канал.

По информации телеканала, в Сигнахском районе региона Кахети столкнулись два легковых автомобиля.

В результате столкновения погиб один человек и пострадали пятеро. Пострадавших отправили в клинику, где они проходят обследование.

Второе ДТП произошло в городе Зугдиди в регионе Самегрело - Земо Сванети, где также столкнулись два автомобиля.

В результате аварии пострадали четыре человека, которые отправлены в городскую клинику.

В обоих случаях уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности транспортного движения или эксплуатации транспорта".