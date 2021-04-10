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Скорая помощь 112 и патрульная полиция на месте происшествия

Сразу два ДТП в Грузии в выходной день: есть погибшие и пострадавшие

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (240)
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Одна авария произошла в Сигнахском районе региона Кахети, вторая – в городе Зугдиди в регионе Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Один человек погиб и девять человек пострадали в двух ДТП в субботу в Грузии, сообщает Первый канал.

По информации телеканала, в Сигнахском районе региона Кахети столкнулись два легковых автомобиля.

ЛЭП в горах близ Гудаури
© Sputnik / Alexander Imedashvili
ДТП оставило без электроэнергии жителей городка на западе Грузии

В результате столкновения погиб один человек и пострадали пятеро. Пострадавших отправили в клинику, где они проходят обследование.

Второе ДТП произошло в городе Зугдиди в регионе Самегрело - Земо Сванети, где также столкнулись два автомобиля.

В результате аварии пострадали четыре человека, которые отправлены в городскую клинику.

В обоих случаях уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности транспортного движения или эксплуатации транспорта".

Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (240)

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