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Патрульная полиция

Замначальника полиции Дманиси задержан за незаконный арест

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210410/251428775/Zamnachalnika-politsii-Dmanisi-zaderzhan-za-nezakonnyy-arest.html

Теперь ему грозит от 5 до 8 лет за превышение служебных полномочий и умышленное незаконное задержание

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Заместитель начальника районного управления Дманиси задержан за превышение служебных полномочий и незаконный арест, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, обвиняемый обеспечил задержание человека за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

Теперь ему грозит от 5 до 8 лет за превышение служебных полномочий и умышленное незаконное задержание.

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