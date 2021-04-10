Замначальника полиции Дманиси задержан за незаконный арест

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Теперь ему грозит от 5 до 8 лет за превышение служебных полномочий и умышленное незаконное задержание
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Заместитель начальника районного управления Дманиси задержан за превышение служебных полномочий и незаконный арест, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным следствия, обвиняемый обеспечил задержание человека за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
Теперь ему грозит от 5 до 8 лет за превышение служебных полномочий и умышленное незаконное задержание.