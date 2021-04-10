Замначальника полиции Дманиси задержан за незаконный арест

Теперь ему грозит от 5 до 8 лет за превышение служебных полномочий и умышленное незаконное задержание

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Заместитель начальника районного управления Дманиси задержан за превышение служебных полномочий и незаконный арест, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, обвиняемый обеспечил задержание человека за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

Теперь ему грозит от 5 до 8 лет за превышение служебных полномочий и умышленное незаконное задержание.