В Кахети произошло сразу два ДТП - есть жертвы

В одном ДТП погибли мужчина и женщина, а другом - водитель грузовика, который перевернулся на автодороге в Кахети

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Гурджаани-Кварели в Кахети на востоке Грузии.

В результате аварии погибли два человека, пострадали трое несовершеннолетних.

По данным СМИ, погибшая - это женщина до 40 лет, которая является матерью пострадавших несовершеннолетних. Также погиб молодой мужчина до 25 лет.

Водитель второго автомобиля получил легкие телесные повреждения.

Сегодня же в Кахети произошло еще одно ДТП, в результате которого скончался водитель трейлера. Водитель не смог справиться с управлением, после чего трейлер перевернулся.

В обоих случаях МВД ведет расследование по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации, повлекшее гибель людей".

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