Разлив реки Арагви отрезал от мира шесть сел в Грузии

Как только позволят метеорологические условия, начнутся восстановительные работы поврежденной дороги и линий электропередач, заявил губернатор

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Сильные дожди в муниципалитете Душети (регион Мцхета-Мтианети) создали проблемы шести селам административного центра Бакурхеви (ущелье Гудамакари), сообщает пресс-служба губернатора региона.

По информации, повышение уровня воды в реке Арагви размыло дорогу и отрезало села от внешнего мира. Были повреждены также линии электропередачи.

Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры начнутся после того, как уровень воды спадет.

"Как только позволят метеорологические условия, начнутся восстановительные работы поврежденной дороги и линий электропередач. В настоящее время в селах проживают две семьи", – сказал губернатор Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе.

Как отметил губернатор, отрезанные от внешнего мира люди ни в чем не нуждаются.

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