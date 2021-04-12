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Арестованный в наручниках

Бизнесмена Давида Кодуа задержали в Грузии по обвинению в семейном насилии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210412/251439371/Biznesmena-Davida-Kodua-zaderzhali-v-Gruzii-po-obvineniyu-v-semeynom-nasilii.html

В полицию обратилась супруга бизнесмена. По словам женщины, Кодуа оскорблял и избивал ее, а также их дочь

ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Бизнесмен Давид Кодуа, который является братом экс-главы специального оперативного департамента МВД Грузии Эрекле Кодуа, задержан в Тбилиси по статье "насилие в семье", сообщили Sputnik Грузия в МВД страны.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным грузинских СМИ, полицию на место происшествия вызвала супруга Кодуа. Она обвинила мужа в физическом и психологическом насилии над собой и их дочерью.

Сам задержанный или его адвокат пока не делали комментариев для прессы.

Что касается Эрекле Кодуа, при власти президента Михаила Саакашвили он был главой специального оперативного департамента МВД Грузии. После смены власти ему заочно предъявили ряд обвинений и объявили в розыск. Среди прочего он обвинялся в руководстве незаконной операцией против телеканала "Имеди".

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Теги:
Арест, Грузия, Семейное насилие

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