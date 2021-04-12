Сбежавшая невеста: девушка в Грузии исчезла прямо перед свадьбой

По одной из версий, девушка не хотела выходить замуж за своего жениха, поэтому убежала с другим

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Грузинские полицейские ищут 18-летнюю жительницу села Ламбало Сагареджийского района (регион Кахети) Нармин Исаеву, которая ушла из дома накануне вечером и больше не выходила на связь, сообщает телеканал Rustavi-2.

Перед уходом из дома девушка отправила смс-сообщение своей тете, но не сообщила о своем местоположении.

Родственники и близкие девушки не знают, где она может находиться. По их словам, полгода назад она обручилась с одним из местных мужчин и они собирались играть свадьбу.

По одной из версий, девушка не хотела выходить замуж и сбежала с другим. Однако родственники Нармин эту версию не подтверждают.