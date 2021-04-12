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Свадебная церемония. Невеста в свадебном платье

Сбежавшая невеста: девушка в Грузии исчезла прямо перед свадьбой

© CC0 / Pixabay
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210412/251440775/Sbezhavshaya-nevesta-devushka-v-Gruzii-sbezhala-iz-doma-pered-svadboy.html

По одной из версий, девушка не хотела выходить замуж за своего жениха, поэтому убежала с другим

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Грузинские полицейские ищут 18-летнюю жительницу села Ламбало Сагареджийского района (регион Кахети) Нармин Исаеву, которая ушла из дома накануне вечером и больше не выходила на связь, сообщает телеканал Rustavi-2.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Перед уходом из дома девушка отправила смс-сообщение своей тете, но не сообщила о своем местоположении.

Родственники и близкие девушки не знают, где она может находиться. По их словам, полгода назад она обручилась с одним из местных мужчин и они собирались играть свадьбу.

По одной из версий, девушка не хотела выходить замуж и сбежала с другим. Однако родственники Нармин эту версию не подтверждают. 

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