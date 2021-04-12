Сама ударилась о кресло - жена задержанного за насилие бизнесмена пошла на попятную

Бизнесмен Давид Кодуа задержан по обвинению в семейном насилии, полицию вызвала жена, однако уверяет, что только для того, чтобы выписать ему ограничительный ордер

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Жена задержанного за семейное насилие бизнесмена Давида Кодуа, изменив показания, пытается выгородить мужа.

Как сообщает Rustavi2, Натия Гедеванишвили заявила, что синяк у глаза она получила случайно, ударившись о кресло.

По словам супруги бизнесмена, она взывала полицию для того, чтобы мужу выписали ограничительный ордер.

Натия Кодуа уже дала показания в полиции.

Бизнесмен Давид Кодуа, который является братом экс-главы специального оперативного департамента МВД Грузии Эрекле Кодуа, задержан в Тбилиси по статье "семейное насилие".

По данным грузинских СМИ, полицию на место происшествия вызвала супруга Кодуа. Она обвинила мужа в физическом и психологическом насилии над собой и их старшей дочерью.

Сам задержанный или его адвокат пока не делали комментариев для прессы.

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