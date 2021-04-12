Землетрясение произошло на западе Грузии

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,4 располагался в 300-х километрах от Тбилиси на глубине девяти километров

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в семи километрах от села Земо Агви Цагерского муниципалитета (регион Рача-Лечхуми), в 300-х километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 18:19 по местному времени. Эпицентр находился на глубине девяти километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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