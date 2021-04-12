Было ли землетрясение: Центр сейсмологии Грузии заявил о сбое в системе

Произошедшие землетрясения были по своей мощности очень слабые, информацию о землетрясениях такого класса Центр не публикует

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Из-за пограничных станций сейсмической сети соседней страны в системе Национального центра сейсмического мониторинга произошел сбой, из-за чего были опубликованы неверные данные о землетрясении на западе Грузии.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,4 произошло в селе Зеда Агви Цагерского муниципалитета (регион Рача Лечхуми – Квеми Сванети).

"На самом деле произошло два маленьких землетрясения неподалеку от Тбилиси, в Норио. Произошедшие землетрясения по своей мощности очень слабые, информация о землетрясениях такого класса не публикуется на нашей странице", - говорится в сообщении Центра сейсмического мониторинга.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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