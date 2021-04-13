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Пистолет и наручники

Прокуратура Грузии предъявила обвинение замглаве регионального управления полиции

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1399)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210413/251445589/Prokuratura-Gruzii-predyavila-obvinenie-zamglave-regionalnogo-upravleniya-politsii.html

За фальсификацию улик и привлечение к уголовной ответственности невиновного человека полицейскому чину самому придется ответить перед законом

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии официально представила обвинения заместителю главы управления полиции Дманиси (регион Квемо Картли), сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Здание главной прокуратуры Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Следствие установило, что обвиняемый на своей служебной машине привез из города Марнеули в Дманиси некоего гражданина, которому передал незаконно приобретенное оружие, а затем задержал его за незаконное приобретение, хранение и ношении оружия.

Служитель порядка обвиняется в умышленном незаконном задержании, фальсификации доказательств вины, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и превышении должностных полномочий. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Темы:
Преступность в Грузии (1399)
Теги:
Прокуратура, криминал, Грузия

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