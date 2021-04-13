Прокуратура Грузии предъявила обвинение замглаве регионального управления полиции

За фальсификацию улик и привлечение к уголовной ответственности невиновного человека полицейскому чину самому придется ответить перед законом

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии официально представила обвинения заместителю главы управления полиции Дманиси (регион Квемо Картли), сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Следствие установило, что обвиняемый на своей служебной машине привез из города Марнеули в Дманиси некоего гражданина, которому передал незаконно приобретенное оружие, а затем задержал его за незаконное приобретение, хранение и ношении оружия.

Служитель порядка обвиняется в умышленном незаконном задержании, фальсификации доказательств вины, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и превышении должностных полномочий. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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