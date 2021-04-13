Адвокаты семьи погибшей медсестры требуют допросить эпидемиолога и директора клиники

Юристы уверены, что врачи предоставят следствию важную информацию, и не исключают, что на основе показаний могут выявиться новые лица, которые будут привлечены к ответственности

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Адвокаты семьи медсестры Меги Бакрадзе, погибшей в Ахалцихе после вакцинации, намерены обратиться к прокуратуре с требованием допросить замглавы Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паату Имнадзе и директора тбилисской Первой университетской клиники Левана Ратиани.

По мнению правозащитников, они могут предоставить следствию важную информацию. Юристы не исключают, что на основе показаний могут выявиться новые лица, которые будут привлечены к ответственности.

Адвокаты семьи Бакрадзе 13 апреля также ждут от следственных органов упаковку инъекции, которой вакцинировали медсестру.

Запланирован и следственный эксперимент, в который будут включены все действующие лица.

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение в даче ложных показаний по делу о гибели медсестры ахалцихской клиники Меги Бакрадзе двум врачам и медсестре той же клиники.

Двадцатисемилетняя медсестра из Ахалцихе скончалась 19 марта в результате вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок, точную причину ее смерти установит экспертиза. Гибель Бакрадзе расследуется как "причинение смерти по неосторожности".

По данным прокуратуры, в рамках расследования этого дела были опрошены сотрудники клиники, в том числе врачи и медсестра, находящиеся рядом с Бакрадзе после того, как той стало плохо после прививки.

Всех опрашиваемых предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Однако один из врачей скрыл правду и заявил, что после ухудшения состояния Бакрадзе под его руководством были осуществлены все необходимые медицинские процедуры, что подтвердили другой врач и медсестра.

В итоге следствие установило, что этот врач не оказывал помощи Бакрадзе и во время оказания ей неотложной помощи его вообще не было в палате. Обвиняемые уже признали свою вину. Теперь прокуратура обратится в суд для избрания им меры пресечения.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.