Житель Мцхета незаконно присвоил шесть земельных участков – им заинтересовалось следствие

Мошенническим путем обвиняемому удалось присвоить более 18 тысяч квадратных метров земли, ему грозит до девяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии заинтересовалась жителем Мцхета, который подозревается в незаконном присвоении государственного имущества.

Как говорится на сайте ведомства, следствие установило, что обвиняемый в целях присвоения государственного имущества в период 2013-2017 гг. при помощи лжесвидетелей незаконно зарегистрировал несколько земельных участков, полученных якобы от государства в рамках земельной реформы.

Так, в Мцхетском муниципалитете им незаконно было зарегистрировано шесть участков общей площадью 18 048 м2, стоимость которых, согласно экспертизе, составляет 126 356 лари (более 36 тысяч долларов США).

В ходе следствия указанные земельные участки были конфискованы.

Сотрудниками Следственной службы выявляют других лиц, замешанных в этом преступлении.

Расследование продолжается по статье "мошенничество". Наказание за преступление предусматривает лишение свободы на срок от шести до девяти лет.

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