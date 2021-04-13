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Задержанный сотрудниками преступник

Житель Мцхета незаконно присвоил шесть земельных участков – им заинтересовалось следствие

© photo: Sputnik / Vitaly Ankov
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Темы:
Преступность в Грузии (1399)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210413/251447755/Zhitel-Mtskheta-nezakonno-prisvoil-shest-zemelnykh-uchastkov---im-zainteresovalos-sledstvie.html

Мошенническим путем обвиняемому удалось присвоить более 18 тысяч квадратных метров земли, ему грозит до девяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии заинтересовалась жителем Мцхета, который подозревается в незаконном присвоении государственного имущества.

Задержание преступника - наручники одевают на руки
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Как говорится на сайте ведомства, следствие установило, что обвиняемый в целях присвоения государственного имущества в период 2013-2017 гг. при помощи лжесвидетелей незаконно зарегистрировал несколько земельных участков, полученных якобы от государства в рамках земельной реформы.

Так, в  Мцхетском муниципалитете им незаконно было зарегистрировано шесть участков общей площадью 18 048 м2, стоимость которых, согласно экспертизе, составляет 126 356 лари (более 36 тысяч долларов США).

В ходе следствия указанные земельные участки были конфискованы.

Сотрудниками Следственной службы выявляют других лиц, замешанных в этом преступлении.

Расследование продолжается  по статье "мошенничество". Наказание за преступление предусматривает лишение свободы на срок от шести до девяти лет.

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Темы:
Преступность в Грузии (1399)
Теги:
Мцхета, преступность, Грузия

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