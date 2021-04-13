Житель Мцхета незаконно присвоил шесть земельных участков – им заинтересовалось следствие

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии заинтересовалась жителем Мцхета, который подозревается в незаконном присвоении государственного имущества.
Как говорится на сайте ведомства, следствие установило, что обвиняемый в целях присвоения государственного имущества в период 2013-2017 гг. при помощи лжесвидетелей незаконно зарегистрировал несколько земельных участков, полученных якобы от государства в рамках земельной реформы.
Так, в Мцхетском муниципалитете им незаконно было зарегистрировано шесть участков общей площадью 18 048 м2, стоимость которых, согласно экспертизе, составляет 126 356 лари (более 36 тысяч долларов США).
В ходе следствия указанные земельные участки были конфискованы.
Сотрудниками Следственной службы выявляют других лиц, замешанных в этом преступлении.
Расследование продолжается по статье "мошенничество". Наказание за преступление предусматривает лишение свободы на срок от шести до девяти лет.
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