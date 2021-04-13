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Здание прокуратуры Грузии

Бизнесмену Давиду Кодуа предъявлено обвинение - ему грозит до трех лет тюрьмы

© Sputnik / Levan Avlabreli
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Темы:
Преступность в Грузии (1400)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210413/251453008/Biznesmenu-Davidu-Kodua-predyavleno-obvinenie---emu-grozit-do-trekh-let-tyurmy.html

Обвиняемый в семейном насилии бизнесмен не признает вины, хотя следствие установило, что во время семейной ссоры он применил физическую силу к жене и дочери

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Обвинение в физическом насилии над женой и дочерью предъявлено прокуратурой Грузии бизнесмену Давиду Кодуа.

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Бизнесмена Давида Кодуа задержали в Грузии по обвинению в семейном насилии

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, следствие установило, что 11 апреля 2021 года в Тбилиси Давид Кодуа во время семейной ссоры применил силу к жене и дочери.

"Ему было предъявлено обвинение по подпункту "в" части второй статьи 126 Уголовного кодекса Грузии - "насилие одного члена семьи в отношении другого члена семьи, причинившее физическую боль, совершенное в отношении двух и более лиц", - говорится в сообщении прокуратуры.

В случае обвинительного приговора, Кодуа грозит до трех лет тюрьмы.

Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании тюремного заключения в качестве меры пресечения для Давида Кодуа.

Сам бизнесмен вины не признает.

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Темы:
Преступность в Грузии (1400)
Теги:
Прокуратура, преступность, Грузия

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