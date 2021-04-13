Сбежавшая невеста из Кахети нашлась – она вышла замуж за другого

Целый любовный треугольник развернулся в одном из регионов Грузии в предверии свадьбы молодых - благо все живы, однако без обид не обошлось

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Восемнадцатилетняя девушка, пропавшая перед собственной свадьбой в деревне Ламбало Сагареджийского района (регион Кахети), найдена полицией в городе Марнеули (регион Квемо Картли) – она вышла замуж за другого мужчину, сообщает телеканал Rustavi 2.

Нармин Исаеву искали два дня. По словам родных, полгода назад она обручилась со своим односельчанином в Ламбало и они планировали играть свадьбу, однако в преддверии бракосочетания девушка сбежала.

Родственники девушки отказываются верить в то, что она вышла замуж за другого мужчину по собственной воле, и утверждают, что она любила мужчину, с которым была помолвлена. Близкие девушки предполагают, что ее украли.

При этом, по словам родни девушки, бывший жених требует от семьи возвращения вещей, которые он уже успел подарить своей невесте.

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