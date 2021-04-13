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Молодожены целуются на свадьбе

Сбежавшая невеста из Кахети нашлась – она вышла замуж за другого

© Sputnik / Sergey Sitnikov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2483)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210413/251453398/Sbezhavshaya-nevesta-iz-Kakheti-nashlas--ona-vyshla-zamuzh-za-drugogo.html

Целый любовный треугольник развернулся в одном из регионов Грузии в предверии свадьбы молодых - благо все живы, однако без обид не обошлось

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Восемнадцатилетняя девушка, пропавшая перед собственной свадьбой в деревне Ламбало Сагареджийского района (регион Кахети), найдена полицией в городе Марнеули (регион Квемо Картли) – она вышла замуж за другого мужчину, сообщает телеканал Rustavi 2.

Свадебная церемония. Невеста в свадебном платье
photo: Pixabay / StockSnap
Сбежавшая невеста: девушка в Грузии исчезла прямо перед свадьбой

Нармин Исаеву искали два дня. По словам родных, полгода назад она обручилась со своим односельчанином в Ламбало и они планировали играть свадьбу, однако в преддверии бракосочетания девушка сбежала.

Родственники девушки отказываются верить в то, что она вышла замуж за другого мужчину по собственной воле, и утверждают, что она любила мужчину, с которым была помолвлена. Близкие девушки предполагают, что ее украли.

При этом, по словам родни девушки, бывший жених требует от семьи возвращения вещей, которые он уже успел подарить своей невесте. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2483)

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