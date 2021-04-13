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Восстановление дороги в Квемо Сванети

Паводок размыл дорогу в высокогорном регионе Грузии

Lentekhi City Hall / FB
Происшествия
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Темы:
Непогода в Грузии (214)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210413/251454130/Pavodok-razmyl-dorogu-v-vysokogornom-regione-Gruzii.html

Это не единственная автомобильная дорога в село, и жители Дураши смогут попасть в город Лентехи по альтернативному пути

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Река Чолшура в Лентехском районе (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети) смыла дорогу к селу Дураши, заявил мэр района Бадри Липартелиани.

По словам мэра, тяжелая техника уже прибыла к месту и работы по очистке и восстановлению дороги начались.

В то же время мэр отметил, что это не единственная дорога в село и жители смогут попасть в город по альтернативному пути.

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Темы:
Непогода в Грузии (214)

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