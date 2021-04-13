Паводок размыл дорогу в высокогорном регионе Грузии

Это не единственная автомобильная дорога в село, и жители Дураши смогут попасть в город Лентехи по альтернативному пути
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Река Чолшура в Лентехском районе (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети) смыла дорогу к селу Дураши, заявил мэр района Бадри Липартелиани.
По словам мэра, тяжелая техника уже прибыла к месту и работы по очистке и восстановлению дороги начались.
В то же время мэр отметил, что это не единственная дорога в село и жители смогут попасть в город по альтернативному пути.
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