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Фасад здания прокуратуры Грузии

В Грузии разоблачили мошенников, обобравших французскую компанию

© Sputnik / Levan Avlabreli
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Темы:
Преступность в Грузии (1401)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210414/251458705/V-Gruzii-razoblachili-moshennikov-obobravshikh-frantsuzskuyu-kompaniyu.html

Предприимчивым людям, сумевшим обманным путем завладеть почти полмиллиона долларов, грозит от шести до девяти лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии раскрыла транснациональное преступление, касающееся присвоения денежных средств одной из французских компаний, сообщается на сайте ведомства.

Задержанный сотрудниками преступник
© photo: Sputnik / Vitaly Ankov
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Члены преступной группировки от имени американской авиакомпании отправили ложное сообщение и поддельную счет-фактуру французской компании, а в обмен на оказанные услуги, обманным путем заставили ее представителей перечислить на счет фирмы, которая была оформлена на одного из мошенников, 450 тысяч долларов США.

Часть незаконно присвоенных денег – 30 тысяч долларов, обвиняемые обналичили с банковского счета и разделили между собой по предварительному сговору.

Что касается остальных денег – 420 тысяч долларов США, на которые был наложен арест, они позже будут возвращены пострадавшей компании.

Следствие ведется по статье "Мошенничество или противоправное присвоение чужого имущества обманным путем в особо крупном размере". Обвиняемым грозит от шести до девяти лет лишения свободы.

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Темы:
Преступность в Грузии (1401)

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