Бизнесмен Давид Кодуа будет ждать приговора за решеткой

Судья посчитал, что нахождение бизнесмена может представлять опасность для потерпевших

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Бизнесмен Давид Кодуа, задержанный по обвинению в нападении на жену и дочь, будет находиться в заключении на время следствия, решение огласил судья Тбилисского городского суда Роман Хорава.

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По словам судьи, защита не смогла убедить его в том, что Кодуа не осуществил акт физического насилия.

"Вы не смогли убедить меня, что физическое насилие не имело место. Показания полиции, врачей, полученные повреждения дают мне основание для обоснованного предположения, что насилие имело место", – сказал судья.

Сам подсудимый все обвинения отрицает.

Прокуратура Грузии предъявила бизнесмену Давиду Кодуа обвинение по статье "Насилие со стороны одного члена семьи в отношении другого члена семьи, причинившее физическую боль двум или более лицам".

Обвиняемому грозит от года до трех лет тюрьмы.

Бизнесмен Давид Кодуа, который является братом экс-главы специального оперативного департамента МВД Грузии Эрекле Кодуа, был задержан в Тбилиси 11 апреля.

Полицию на место происшествия вызвала супруга Кодуа. Позже потерпевшая изменила свои показания, заявив, что сама ударилась о кресло и хотела для мужа лишь ограничительного ордера.

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