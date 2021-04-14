Знала и молчала: за что предъявили обвинение матери девочки-подростка в Грузии?

Следствие установило, что матери жертвы было известно о сексуальном насилии над своей дочерью, но она не уведомила об этом полицию

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии официально предъявила обвинение в недонесении о преступлении сексуального характера матери несовершеннолетней девочки - на протяжении нескольких лет подросток подвергалась сексуальному насилию, отмечают в ведомстве.

В марте 2021 года стало известно о том, что в Горийском районе (регион Шида Картли) родила 13-летняя школьница. Вскоре был задержан подозреваемый - им оказался мужчина до 50 лет. Сама девочка до сих пор находится с ребенком в приюте - так требуется по протоколу для защиты от секс-преступлений несовершеннолетних и жертв трефикинга.

Следствие установило, что с 2017 по 2020 года обвиняемый в насилии (З.М.) использовал беспомощность подростка, не достигшего 14 лет, и систематически насиловал девочку. В результате чего несовершеннолетняя забеременела и родила ребенка.

Следствие установило, что матери подростка стало известно о сексуальном насилии со стороны З.М., хотя она не уведомила об этом полицию.

Обвинение женщине предъявлено по статье - "недонесение о преступлении" (лицом, которому доподлинно известно о готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении). Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 3-7 лет.

Обвинение обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении меры пресечения в отношении обвиняемой в виде тюремного заключения.

Уголовное дело находится в стадии расследования. Самому насильнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

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