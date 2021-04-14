17:12 14 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0709
  • 100 RUB4.4397
  • USD3.4235
Поиск
Руки в наручниках

Знала и молчала: за что предъявили обвинение матери девочки-подростка в Грузии?

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2484)
15610
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210414/251461801/Znala-i-molchala-za-chto-predyavili-obvinenie-materi-devochki-podrostka-v-Gruzii.html

Следствие установило, что матери жертвы было известно о сексуальном насилии над своей дочерью, но она не уведомила об этом полицию

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии официально предъявила обвинение в недонесении о преступлении сексуального характера матери несовершеннолетней девочки - на протяжении нескольких лет подросток подвергалась сексуальному насилию, отмечают в ведомстве.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Преступность в Грузии в 2021 году – новые данные МВД
В марте 2021 года стало известно о том, что в Горийском районе (регион Шида Картли) родила 13-летняя школьница. Вскоре был задержан подозреваемый - им оказался мужчина до 50 лет. Сама девочка до сих пор находится с ребенком в приюте - так требуется по протоколу для защиты от секс-преступлений несовершеннолетних и жертв трефикинга.

Следствие установило, что с 2017 по 2020 года обвиняемый в насилии (З.М.) использовал беспомощность подростка, не достигшего 14 лет, и систематически насиловал девочку. В результате чего несовершеннолетняя забеременела и родила ребенка.

Следствие установило, что матери подростка стало известно о сексуальном насилии со стороны З.М., хотя она не уведомила об этом полицию.

Обвинение женщине предъявлено по статье - "недонесение о преступлении" (лицом, которому доподлинно известно о готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении). Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 3-7 лет.

Обвинение обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении меры пресечения в отношении обвиняемой в виде тюремного заключения.

Уголовное дело находится в стадии расследования. Самому насильнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2484)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протестующие в Миннесоте после убийства Данте Райта
Новая волна протестов из-за гибели Даунта Райта в США - фото
Россия закрывает Турцию: что будет с туристическим сезоном в 2021 году?
Россия закрывает Турцию: что будет с туристическим сезоном в 2021 году?
Грузинский язык: история и интересные факты
Грузинский язык: история и интересные факты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться