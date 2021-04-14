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Пожарные спасатели на месте возгорания в центре столицы Грузии

Пожар на западе Грузии: погиб мужчина

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах возникло возгорание в квартире жилого дома

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Мужчина средних лет погиб в результате пожара в городе Сенаки (регион Самегрело – Земо Сванети), сообщает телеканал Rustavi2.

Скорая помощь 112 на улицах Батуми, Аджария
© Sputnik / Seyran Baroyan
Женщина погибла в пожаре в Аджарии

Возгорание возникло в одной из квартир жилого дома. 

Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, к моменту прибытия на место пожарно-спасательных бригад находящийся в квартире мужчина уже был мертв. По предварительным данным, мужчина жил один.

К этому времени пожар ликвидирован. На месте работали четыре пожарные бригады.

Причину возникновения пожара установит следствие.

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Теги:
Жертвы, Грузия, Пожар

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