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Акция протеста на месте строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года

За драку на акции против строительства Намахвани ГЭС задержаны шесть человек

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2486)
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Все шестеро приехали в Рионское ущелье на акцию протеста из Батуми и вступили в конфликт с ее участниками

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Шесть человек задержаны в Батуми по обвинению в организации и участии в групповом насилии на акции противников строительства Намахвани ГЭС, сообщает МВД Грузии.

Задержание произошло по постановлению суда.

Полиция и протестующие против Намахвани ГЭС у места строительства объекта
© Sputnik / STRINGER
Полиция задержала нескольких противников строительства Намахванской ГЭС

Следствие установило, что обвиняемые во время акции протеста против строительства Намахвани ГЭС в поселке Гумати 12 апреля этого года нанесли телесные повреждения трем лицам - участникам акции. Также был поврежден автомобиль, принадлежащий одному из пострадавших.

Все шестеро обвиняются в организации группового насилия и участии в нем. Преступление наказывается лишением свободы от четырех до шести лет.

Как сообщает телекомпания Rustavi 2, среди задержанных известные спортсмены – братья Пируз и Реваз Цулукидзе.

По словам братьев Цулукидзе, к ним на акции подошел неизвестный им человек, спросил, что они делают на митинге, и оскорбил одного из братьев. После этого и началась драка.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2486)
Теги:
МВД Грузии, Акция, ГЭС, Грузия

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