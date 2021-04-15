Неизвестные напали на офис оппозиционной партии в Батуми

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Неизвестные повредили офис крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", расположенный на улице Агмашенебели в городе Батуми (АР Аджария).

Обстрел офиса Нацдвижения в Тбилиси: подозреваемый задержан>>

Случай произошел накануне вечером. Злоумышленники выбили стеклянную дверь здания. На месте находятся сотрудники криминальной полиции. Территория оцеплена специальной лентой.

"На место пришли представители криминальной полиции и изучают факт. Однако мы не ждем, что кого-то поймают. Повреждена дверь нашего офиса на улице Агмашенебели", - заявил журналистам член партии "Единое национальное движение" Георгий Гиртадзе.

Уголовное дело возбуждено по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи", что наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Это уже второй случай нападения на офис оппозиционной партии в Батуми. Первый случай произошел в ноябре 2020 года. А буквально месяц назад молодой мужчина обстрелял баннер, установленный на офисе Нацдвижения в Тбилиси.

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