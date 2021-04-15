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Журналисты у здания Тбилисского городского суда

Дело о нападении на грузинского журналиста: суд оставил обвиняемых под стражей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1402)
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Суд не удовлетворил ходатайства защиты об изменении меры пресечения на освобождение под залог в четыре тысячи лари

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд оставил в заключении всех троих обвиняемых в нападении на журналиста оппозиционного телеканала Formula TV Вахо Саная.

В Тбилиси напали на известного журналиста Вахо Саная>>

На судебном процессе адвокат обвиняемого Важи Гигаури потребовал не применять меру пресечения в отношении его подзащитного. Этого же требовали адвокаты остальных двух обвиняемых - Сулико Сакеваришвили и Георгия Сахелашвили. В качестве альтернативы они предложили заменить арест освобождением под залог в четыре тысячи лари (примерно 1,2 тысячи долларов).

В итоге суд поддержал ходатайство обвинения и оставил обвиняемых под стражей.

Полицейская машина у здания МВД на улице Чавчавадзе в Батуми
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
"Солидарность с Вахо Саная": в Батуми прошла акция в поддержку известного журналиста

По данным следствия, Гигаури, Сакеваришвили и Сахелашвили 25 февраля на Цхнетской улице напали на журналиста Formula TV Вахо Саная и сопровождающих его членов семьи и жестоко избили. А Гигаури даже угрожал убить Саная за его журналистскую деятельность.

В результате нападения журналист получил сотрясение мозга и телесные повреждения.

Следствие также установило, что Сакеваришвили напал на родственницу Саная и ударил ее. Все это происходило на глазах жены и полуторагодовалого ребенка журналиста.

Следствие ведется по статьям - угроза, насилие и преследование человека за его профессиональную деятельность, совершенное с применением насилия или угрозой насилия, что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Вахо Саная брат известного грузинского журналиста Георгия Саная, убитого в своей квартире в Тбилиси в 2001 году. Одной из версий в то время было заказное убийство за профессиональную деятельность.

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Темы:
Преступность в Грузии (1402)
Теги:
Суд, Грузия

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